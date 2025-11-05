Eski belediye başkanı 'zimmet' soruşturmasında gözaltına alındı

Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında bir opersayon düzenlendi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına çalışan özel muhasebeci H.H.D., "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.