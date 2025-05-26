Eski Çatalca Müftüsü'nden, Özgür Özel'e açık tehdit: 'Sana tokadı ben atacağım bekle'

Yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadesini kullandı.

Diyanet'in hakkında soruşturma başlattığını açıkladığı ancak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Mehmetalioğlu'na Volkan Konak'a yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinglerde tepki göstermişti.

"SEN DAHA TOKAT YEMEDİN"

Mehmetalioğlu, son paylaşımında Özgür Özel'i hedef aldı.

Ahmet Mehmetalioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."

NE OLMUŞTU?

Çatalca Müftüsü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşan ve hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden Volkan Konak’ın ardından “Sahnede gebermiş” ifadelerini kullandı.

Kendi X hesabında paylaşım yapan müftü, “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” ifadesini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” diye açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, müftü hakkında şunları söylemişti:

“Bunu Diyanet İşleri Başkanı’na ve Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum; Volkan Konak gibi birisi… Bütün Türkiye ona ağlıyor ve sen ona ‘geberdi’ diyen ve yaşam biçimine ilişkin göndermeler yaparak toplumun da çok önemli bir kısmını birbirine düşürmeye çalışan bu kişiye hiçbir şey demiyorsunuz.

Ey Tayyip Erdoğan, Volkan Konak’a, cenazeye saygın yok, bak senin hukukunu biz korumuşuz o süreçlerde, sana ayıplı görüntüleri var demiş adamı Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun. Alma onu görevden sana o yakışır. Çatalcalılar ona baktığında seni, sana baktığında onu görsünler. Sana iftira eden kişi orada duruyorsa sen iktidarda değilsin, bir koltuğu işgal ediyorsun. İste dosyasını, bak. Ama bir tutum alacaksan Volkan Konak’a söylediği laf üzerinden tutum al.”

Nefret söylemi paylaşımı yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli’ye vaiz olarak atandı.

Mehmetalioğlu, vaiz olarak atanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar Kocaeli’ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.”