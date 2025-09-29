Eski CHP'li milletvekiline yakalama kararı

Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’a hakarete ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel hakkında yakalama kararı verdi.

Sertel, 19 Nisan 2020 yılında X hesabından yaptığı “AKP eski milletvekili, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, üniversite hastanesinde görev gören sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretini kesmiş. Sağlık çalışanlarını alkışlayacaksın, çok çalıştıracaksın. Sonra ya vali gibi hareket et, ya da mesaisini kes. AKP zihniyeti” şeklindeki paylaşımı nedeniyle yargılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi bu tweeti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor. Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum. 19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin” dedi.