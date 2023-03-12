Eski CHP'li vekilden AKP ile görüşecek iddialarına yalanlama
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen ile birlikte AKP ile görüşeceği iddia edilen Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, iddiaları yalanladı.
Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, AKP ile görüşeceği ve Cumhur İttifakı saflarına katılacağı iddia edilmişti.
Odatv'de yer alan habere göre, AKP'ye sürpriz bir ziyaret yapacak üç siyasi isim arasında adı geçen Ateş, iddiaları yalanladı.
Söz konusu haberde, "11 Şubat'ta vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve eski CHP'li milletvekilleri, aynı zamanda Deniz Baykal'a yakın isimler olan Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş, AKP ile yarın Ankara'da bir görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.
ATEŞ, İDDİALARI YALANLADI
Bugün AKP ile görüşeceği öne sürülen Yılmaz Ateş, iddiaları yalanladı.
Zorunlu açıklama başlığıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Ateş, "Bugün bir haber sitesinde yarın AK PARTİ ile iki arkadaşımla beraber bir görüşme yapacağım şeklinde bir haber yer almıştır. Görüşme yapacağımı ben de öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı.
ZORUNLU AÇIKLAMA— Yılmaz Ateş (@atesyilmaz_) March 11, 2023
Bugün bir haber sitesinde yarın AK PARTİ ile iki arkadaşımla beraber bir görüşme yapacağım şeklinde bir haber yer almıştır. Görüşme yapacağımı ben de öğrenmiş oldum.
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