Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk: 'YSK görevini kötüye kullandı'

YSK, “diploma” ve “üçüncü dönem” tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını, hukukçuların tüm itirazlarına karşın oybirliğiyle kabul etti. Cumhuriyet’e konuşan Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, "YSK üyeleri görevlerini kötüye kullanmışlardır" dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00
Eski Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk: 'YSK görevini kötüye kullandı'
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Yapılan itirazlara karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için 3. kez aday olması Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabül edilmesi hukuki tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet’e konuşan Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, “YSK, kendilerince yaptığı hukuki bir yorum ile AKP’nin talebi doğrultusunda bir karar verdi. Oysa yasa çok açık. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabilir” dedi.

(Bülent Yücetürk)

Yücetürk şöyle konuştu: “Hukuki prosedürlere göre Erdoğan adaylık koşullarını karşılamadığı için adaylığı reddedilmeliydi. Aynı sorun Erdoğan’ın diploma meselesinde de ortaya çıktı. Bir noterin diplomanın aslını görmeden onayladığı bir diploma üzerinden sayın Erdoğan’ın adaylığını kabul ettiler. Bu anlamda YSK üyeleri görevlerini kötüye kullanmışlardır.” 

Söz konusu hukuksuz kararlarda imzası bulunan isimlerin yargılanabileceğine dikkat çeken Yücetürk, “AKP’nin bakış açısına göre yeniden inşa ettiği yeni yargı düzeni, kendi arzuları doğrultusunda karar veren bir yargı merciine dönüştü” dedi. 


Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Bülent Yücetürk

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