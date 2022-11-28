Hukukçu Bülent Yücetürk, anayasa çalışmalarını yorumladı: 'Seçimler rejim tercihi olacak'
Hukukçu Bülent Yücetürk, “6’lı masanın ortaya koyduğu anayasa çalışması aslında bir rejim tercihini de ortaya koyacak” dedi. Yücetürk, “Seçimlerde vatandaş ya tek adam rejiminin devamına ya da demokratik hukuk devletine geçilmesine karar verecek” ifadelerini kullandı.
Hukukçu Bülent Yücetürk, 6’lı masanın bugün açıklayacağı çalışmayı değerlendirdi.
Yücetürk, “Bugüne kadar birçok kez anayasa değişikliği için masaya oturuldu. Altılı masanın bugün ortaya koyduğu anayasa çalışması aslında bir rejim tercihini de ortaya koyacak. Seçimlerde vatandaş ya tek adam rejiminin devamına ya da demokratik hukuk devletine geçilmesine karar verecek” dedi. Yücetürk, şunları kaydetti: “Kadına karşı şiddet gösterenin elini kolunu sallayarak dolaşması engellenecek. Organize suç örgütleriyle etkin bir mücadele sağlanacak, büyük bir sorun olan uyuşturucu ve kara paranın ülkeyi esir alması engellenecektir. Yani altılı masanın tesis etmek istediği rejim, aynı zamanda toplumsal huzuru ve herkese hukuk güvenliği sağlayacak olan mekanizmaları tekrar hayata geçirecek.”
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