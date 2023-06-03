Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama

Yayınlanma: 03.06.2023 - 23:41

Güncelleme: 03.06.2023 - 23:41

Yerine Mehmet Şimşek'in getirildiği Nebati'nin bakanlığı, sadece 18 ay sürdü. Nebati, görevinin sonlanmasının ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’mizin açıklanan yeni kabinesi milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz."