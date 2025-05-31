Eski İngiltere Başbakanı Johnson, ‘İmamoğlu’nu tanımıyorum’ dedi

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından dün düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panel İstanbul’da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Roberto Azevedo ve HUV Vakıf Başkanı Ahmet Eren’in konuşmacı olduğu panelde moderasyonu Mehmet Öğütçü yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Levent Çakıroğlu gibi iş insanları ile özel bir öğle yemeğinde buluşan Boris Johnson, Türkiye’yi inşaat sektöründeki yatırımları nedeniyle övücü ve “Londra’da birçok şey yaptık ama Türkiye’nin yatırım hamleleri gerçekten ilham verici. Değişimin hızı ve ölçeğiyle bizi geride bırakıyor. Türkiye’de havalimanları inşa ediliyor. Balkanlara bağlanıyor tren hatları ve bu, bizim aslında almamız gereken bir ders” diye konuştu.

Daha sonra yapılan basın toplantısında soruları yanıtlayan Johnson “Eski bir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nun hapiste tutuklu olmasına ilişkin ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu’nu tanımıyorum. Çok üzgünüm. Bahsettiğiniz konu hakkında hiçbir bilgim yok. Önemli bir konu” Azevedo ise Johnson’ın kendisine dönerek “Tanıyor musun bu adamı” sorusu üzerine “Beni buna karıştırmayın” yanıtını verdi.

'TÜRKİYE STABİL BİR ÜLKE'

Johnson ardından “Seçilen kişilere karışılmamalı” görüşünü dile getirdi. Yatırım konularında danışmanlık da verdiği belirtilen Johnson, “İmamoğlu ile hukuk sistemi tartışılıyor. Türkiye bu koşullarda yatırım yapılabilir bir ülke mi” sorusuna da “Yatırım için hukuk sistemi çok önemli. Ama Türkiye stabil bir ülke, ilgi çeken bir ülke” diye konuştu. Göçmenler için teşekkür eden Boris Johnson Türkiye’nin dünya sahnesinde daha önemli bir rol üstlendiğini de dile getirerek “Doğu ve Batı üzerinde gerçekten köprü oldu. Bir yandan da NATO üyesi ve Suriye ile sınırı var. Türkiye, çok önemli şeyler yaptı. Üzerimizden büyük bir yük aldı. Bu anlamda barış ve istikrarı sağlayacak bir ülke” dedi.