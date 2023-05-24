Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Sazak: Oyum da kalbim de Kılıçdaroğlu'ndan yana

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:55

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:32

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Sazak, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

İkinci Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti'nde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yapan ve görevi sırasında öldürülen Gün Sazak'ın da oğlu olan Süleyman Sazak, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na desteğini bir dizi paylaşımla duyurdu.

Sazak'ın paylaşımları şu şekilde:

"Ülkücü kalabilmek için... Mücadele geçmişimizi 'siyaseten Müslüman' bir siyasi tarikatın bagajına rehin bırakan yanaşmacı figüranların vebaline ortak olmamak için...

Ülkü Ocakları Genel Başkanlarımızdan..; Ülkücü Şehidimiz Sinan Ateş kardeşimizin minicik kızlarının feryadını unutturmamak için...

Sözüm ona tarikat şeyhi olan babası tarafından müridinin cansel istismarına rehnedilen altı yaşındaki kızımızın feryadını ilelebet duyurmak için...

Niyeti kirli, kursağı kirli, uçkuru kirli; Damat Ferit soylu siyasi aktörlerin siyasi şehvetlerine meze olmamak için...

Müslümanın kıblesini çalan, çocuklarımızın geleceğini çalan, kutsallarımızın içeriğini çalan siyaset sirkinin cambazlarını ipten indirmek için...

Andımızı okullarımızda yeniden okutabilmek için... Babam, Ülkücü Şehidimiz Gün Sazak'tan bizlere miras kalan hırsızlarla mücadele geçmişimizi geleceğe taşımak için...

'Türkiye Cumhuriyeti'ne yüzüncü yılını yaşatmayacağız' hezeyanıyla yola çıkmış siyaseten müslüman muktedirlere inat..; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyetimizin kurucu ideolojisi olan Türk Milliyetçiliği ülküsüne ihanet etmemek için...

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde..; Oyum da, kalbim de..; Kendisi 24 Oğuz Boyu’ndan biri olan Begtili boyuna mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana..."