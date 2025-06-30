Atatürk'ün ismi stadyumdan kaldırılmıştı: Eskişehirlilerden AKP'nin o kararına karşı eylem!

2016 yılında yıkıldıktan sonra Sazova Mahallesi'nde yeniden yapılan Eskişehir Atatürk Stadyumu, 9 yıldır yeni yerinde isminin "Atatürk" olarak tescillenmesini bekliyordu.

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yaptığı açıklama ile stadyumun isminin "Eskişehir Fethi Heper Stadyumu" olarak tescillendiğini duyurdu. Karara tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından Ulus Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da destek verdi.

Sivil toplum örgütleri adına basın açıklamasını okuyan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı, şunları söyledi:

“Bu konuşma bir stadyum için değil, bizim kimliğimiz için, bu konuşma, adını her nefeste minnetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk içindir. Burası Eskişehir. Cumhuriyet’in şehri. Direnişin, emeğin, vicdanın şehri. Ve bu şehirde bir stadyum vardı, Eskişehir Atatürk Stadyumu. Orada sadece futbol oynanmazdı. Orada bayrak açılırdı. Orada milli marş söylenirken gözlerimiz dolardı. Orada çocuklarımız, Atatürk'ün adını duyduklarında onurla ayağa kalkardı. O stadyum yıkıldı. Tamam dedik, gelişmeye karşı değiliz. 'Yeni yapılan stadyum da Atatürk adını taşıyacak' dediniz. Bize bu sözü iktidarın o dönemki Bakanı Nabi Avcı duyurdu."

“HALKTAN GİZLİ KARARLARLA O KUTSAL İSMİ SİLMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ”

"Ama sözünüzü tutmadınız. Yeni stadyuma önce ismini koymadınız. Sonra halkın baskısıyla, dirençle, mücadeleyle o isim geri alındı. Ama tescillemediniz. Bugün ise yine karşımızdasınız. Yine bir masa başında, halktan gizli kararlarla o kutsal ismi yine silmeye çalışıyorsunuz. Bu kez öne sürdüğünüz isim: Fethi Heper. Değerli bir insan, saygıdeğer bir sporcu. Ama mesele bu değil. Mesele, bir ismin yerine kimin geldiği değil, Silinmek istenenin kim olduğu. Mesele Atatürk’tür. Ve mesele çok büyüktür."

“ATATÜRK’ÜN ADINI SİLİNCE NE ELDE EDECEKSİNİZ?”

"Çünkü artık görüyoruz ki bu sistematik bir çabadır. Siyasi rant ve kişisel kariyer hırsları için, bazı milletvekilleri iktidarı yanlış yönlendiriyor. Bu kararlara göz yumanlar, yalnızca isim değil, bu milletin vicdanıyla da oynuyor. Söyleyin bize: Atatürk’ün adını silince ne elde edeceksiniz? Kimden neyi kazanacaksınız? Atatürk bu milletin kurucusudur. İstiklalin mimarıdır. O isme uzanan her el, bu milletin geçmişine, kalbine ve geleceğine uzanmıştır."

“BOYUN EĞMEYİZ, KABUL ETMEYİZ”

"Unutmayın, o stadyumda sadece maç izlenmedi. Orada bir milletin çocukları, Atatürk’ün adının altında bir araya geldi. O isimle bağ kurduk, büyüdük, omuz omuza durmayı öğrendik! O ismi kaldırmak, bu halkın çocukluk anılarına kastetmektir. O ismi silmek, babasının elini tutup ilk defa tribüne giren çocuğun hafızasını yok etmektir. O ismi silmek, bu milletin kurucusuna 'seni unuttururuz' demektir ama unutturamazsınız çünkü biz Atatürk’ü sadece bir lider olarak değil, bir ahlak, bir vicdan, bir varoluş biçimi olarak yaşatıyoruz. Çünkü biz onun ismi silinmeye kalktığında susmayız. Boyun eğmeyiz, kabul etmeyiz."

“ATATÜRK’ÜN ADI SİZİN SİYASİ HESAPLARINIZIN ARACI DEĞİLDİR”

"Buradan o kararı verenlere ve onları yönlendiren siyasilere açıkça söylüyoruz: Atatürk’ün adı sizin siyasi hesaplarınızın aracı değildir. Bu milletin kurucusunu kaldırmaya ne gücünüz yeter ne meşruiyetiniz. Bu halk sizi unutmaz. Bugün attığınız her imzanın yarın vicdanlarda nasıl yankılanacağını iyi düşünün. Biz ise buradayız. Eskişehir olarak, halk olarak, Atatürk’e gönülden bağlı herkes olarak, bu isme sahip çıkacağız. Ve bir kez daha, yüksek sesle söylüyoruz: O isim oradan silinemez. O isim oraya mücadeleyle kondu, orada kalacak çünkü Atatürk bizim sadece geçmişimiz değil, geleceğimizdir."

“ESKİŞEHİR’İN EVLATLARINI DİNLEYİN”

"Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz, aranıza sonradan katılarak siyasi olarak kişisel rant sağlamak isteyenleri değil, Eskişehir’in evlatlarını dinleyin. Eskişehir halkının tensipleriyle o stadyumun adı Eskişehir Atatürk Stadyumu’dur. Bu şekilde tescilleyin. Yüce Türk milletine saygılarımızla duyuruyoruz.”