Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılıyor

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve partisinden istifa eden eski AKP MKYK üyesi iş insanı Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu. Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 12:21
Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılıyor
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İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti.

YENİ PARTİSİ

Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak.

Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi'nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek'in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Ethem Sancak, geçtiğimiz hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova’ya gitmesi hakkında da bilgi verecek.


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