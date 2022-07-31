Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılıyor

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:21

İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmişti.

YENİ PARTİSİ

Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak.

Sancak, Vatan Partisi İstanbul il Merkezi'nde partinin genel başkanı Doğu Perinçek'in de katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirecek.

2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda Ethem Sancak, geçtiğimiz hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova’ya gitmesi hakkında da bilgi verecek.