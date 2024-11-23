Evinin önüne barikat kuran Dilek Acu davasında karar

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

İstanbul’da Dilek Acu, birlikte yaşadığı Ahmet Çelik’in kendisine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla evine demir kapı yaptırarak barikat kurmuştu. Olayı kanıtlamak için evine kamera taktıran Acu’nun kurduğu kameraların Çelik tarafından kırıldığı iddia edildi. Çelik hakkında “ısrarlı takip”, “tehdit”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “mala zarar verme” suçlarından açılan davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Çelik’e “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “silahlı tehdit” suçundan beraatine, “mala zarar verme” suçundan 9 ay hapis cezası verilmesine ve hakaret ile “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarından 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

KARAR OKUNMADI

Acu’nun avukatı Sevda Demirtaş, “Sanığa konut dokunulmazlığı ve silahla tehdit suçundan beraat kararı verilmesi kabul edilemez üst sınırdan indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep ederiz. Yargılamanın hukuka aykırı yapıldığını düşünüyorum; üst hadden cezalandırılması gerekirken alt sınıra yakın cezalandırılması kabul edilemez. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal ve silahla tehdit suçlarından beraat verilmesi kabul edilemez” dedi.

Demirtaş dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Öte yandan Demirtaş, mahkemede kararın okunmadığını ve kararın yazılı halde çıktısını avukatlara verildiğini belirterek “Ben salona girip bunun hukuka aykırı olduğunu kararın yüzümüze okuması gerektiğini söyledim” dedi.