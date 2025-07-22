İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da siyaset hayatına başladığı ve kurucusu olduğu DEVA Partisi’nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Rızvanoğlu'nun CHP'ye katılacağı iddia edildi. Peki, Evrim Rızvanoğlu kimdir? Evrim Rızvanoğlu kaç yaşında, nereli? Evrim Rızvanoğlu hangi partide?

EVRİM RIZVANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Evrim Rızvanoğlu, 1980 yılında Van'da dünyaya geldi.

EVRİM RIZVANOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

Rızvanoğlu, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde partisi adına İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı oldu ve CHP listelerinden seçime girerek TBMM 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisinden istifa etti. Rızvanoğlu, İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.