Eylem yapan DEDAŞ işçileri işten çıkarıldı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:54

Güncelleme: 21.07.2023 - 22:54

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) bünyesindeki işçiler düşük ücret, sendika haklarının engellenmesi, promosyonlarına el konulması, mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını duyurarak bugün Urfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta eş zamanlı iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Gazete Duvar'ın haberine göre, eylem sonrası bugün akşam saatlerinde 6 ilde 200 işçinin işine son verildi.

Urfa'da işyerine çağrılan 30 işçiden iş akitlerinin sonlandığına dair imza atmaları istendi. İmzalatılmak istenen kâğıtta işe son verme gerekçesi olarak eylem gösterildi.

'İŞTEN ÇIKARMALAR PAZARTESİ DE DEVAM EDECEK'

Urfa'daki işçilerin sözcüsü pazartesi günü işten çıkarılanların sayısının netleşeceğini belirterek "Çıkışlar şu an devam ediyor. İmzalamayan arkadaşlarımız da var. Ama bütün 6 il ile bağlantıdayız. 6 ilde 200 arkadaşımız işten çıkarıldı. Arkadaşlarımız aranıp imzaya çağırılıyor. Bu aramaların pazartesi de devam edeceği belirtildi" dedi.

İşçiler eylemlerini sürdürecekleri ve haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.