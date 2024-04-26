Eylemlerinden zarar gören yokmuş!
FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasında görev alan savcı ve hâkimlerin “görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, suç uydurma, evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandıkları davaya dün devam edildi.
Davada
Ergenekon kumpası davasının
görüldüğü ve kapatılan 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin
eski başkanı Hasan Hüseyin
Özese, üye hâkim Hüsnü
Çalmuk ve eski savcı Mehmet
Ali Pekgüzel başta olmak
üzere hâkimler Sedat Sami
Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih
Mehmet Uslu, Nihat Topal ile
savcılar Zekeriya Öz, Nihat
Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş
yargılanıyor.
Pekgüzel’in avukatı,
müvekkilinin ses kayıtlarının
Ergenekon kumpası davasının
dosyasına eklenmesi
eyleminden suçlandığını
belirtti. Avukat, söz konusu
eylem sonucunda zarar
görenlerin belirtilmediğini
savunarak Pekgüzel’in
beraatini istedi. Mahkeme
taleplerin reddine, Özese ve
Pekgüzel’in dinlenmesine
karar verdi. Duruşma 6 Mayıs’a
ertelendi.
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