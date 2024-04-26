Eylemlerinden zarar gören yokmuş!

FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasında görev alan savcı ve hâkimlerin “görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, suç uydurma, evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandıkları davaya dün devam edildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
Eylemlerinden zarar gören yokmuş!
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Davada Ergenekon kumpası davasının görüldüğü ve kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Hasan Hüseyin Özese, üye hâkim Hüsnü Çalmuk ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel başta olmak üzere hâkimler Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile savcılar Zekeriya Öz, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş yargılanıyor.

Pekgüzel’in avukatı, müvekkilinin ses kayıtlarının Ergenekon kumpası davasının dosyasına eklenmesi eyleminden suçlandığını belirtti. Avukat, söz konusu eylem sonucunda zarar görenlerin belirtilmediğini savunarak Pekgüzel’in beraatini istedi. Mahkeme taleplerin reddine, Özese ve Pekgüzel’in dinlenmesine karar verdi. Duruşma 6 Mayıs’a ertelendi.



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