Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasında Kervan Pastanesi sahiplerinin suçu yokmuş!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerin bulunduğu beş kişilik heyetin hazırladığı yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı ilk raporda binayı inşa eden müteahhit Yakup Aktaş ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapılan Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in yıkımda asli kusurlu oldukları belirtilmişti. Raporda, “Statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan C-D aksları ile 3-4 akslarının arasında kalan alanda 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu görülmüştür. Statik projesinde söz konusu kolonun dükkânın zemin katı ile asma katı arasında tasarlanmış bir kolon olduğu ve projesine göre binanın normal katlarında ilgili kolonun bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu kolonun mimari projesinde ise gösterilmemiş olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan incelemelerde bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu kesilen kolonun binanın statik yapısına etki edeceği düşünülmekle birlikte binanın yıkımına neden olup olmadığının, konunun uzmanlarınca statik hesaplar kapsamında yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebileceği düşünülmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talep ettiği yeni raporda ise “Sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ile Ertan Danacı’nın (pastanenin iç mekan tasarımcısı) binanın yıkımına neden olabilecek uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunmaması nedeniyle sanıkların herhangi bir kusurunun bulunmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı. Kesildiği öne sürülen kolonun da binanın yıkılmasında herhangi bir etkisinin bulunmadığı savunuldu. Sadece müteahhit Aktaş asli kusurlu bulundu.

876’ŞAR YIL İSTENİYOR

Savcılık tarafından kabul edilen iddianamede yaklaşık bir yıldır firari durumda olan Pekel ve Kervancıoğlu ile Danacı hakkında “olası kasıtla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

‘TAHLİYE OLACAKLAR’

Binada oğlunu, gelinini ve torununu yitiren Nurgül Göksu, enkazda günlerce nöbet tutup yapılan işlemlere ilişkin somut deliller bulduğunu söyledi. Göksu, “Kolon, kiriş, perde beton kesilmiş. Binanın altı oyulmuş, şimdi bu raporla suçu hayatta olmayan birinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar” dedi. Göksu, “Ersan Şen’in isteğiyle sorumluları aklamaya çalışıyorlar. İlk raporda asli kusurlu olan bu kişiler ikinci raporda tali kusurlu bile değil. Bu rapora göre herkes tahliye olacak, 35 masum insan ölecek ama kimse sorumlu olmayacak” ifadeleriyle tepki gösterdi. Göksu, rapora yönelik “Şen savunduğu firari sanıklara ödül gibi rapor hazırlatmış. Bunu kabul etmemizi beklemesinler” yorumunu yaptı.