Eziyet bitmiyor: Tutuklu İBB görevlisi Kalender Özdemir, Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi

Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor...

Başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere bu süreçte sağlık sorunlarıyla boğuşan tutuklu isimler için tahliye çağrısı yapılıyor.

KALENDER ÖZDEMİR, SİLİVRİ'DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Son olarak, İBB soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından Özdemir'in durumunu yazdı.

AİLESİNE 3 GÜN SONRA HABER VERİLDİ

Buna göre; Kalender Özdemir, 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçirdi ve Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesine tam 3 gün sonra haber verildi.

Sevinç'in paylaşımına göre; ailesi dün apar topar hastaneye gitti ancak Özdemir ile görüştürülmedi. Aile bir tanıdık avukatı gönderdi. Ancak vekaleti yok diye onunla da görüştürülmeyip, bilgi verilmedi. Aile, bu sabah bilgi alabildi.

ANJİYO YAPILDI, STENT TAKILDI

Kalender Özdemir’in daha önceden de kalp krizi geçmişi bulunuyor. Yoğun bakıma alınan Özdemir'e anjiyo yapılıp stent takıldı.

"BU YAPILAN REVA MI?"

Şaban Sevinç, "Bu adam henüz sadece sanık. Ve belki mahkeme sonunda beraat edecek. Bu yapılan reva mı?" diye sorudu.