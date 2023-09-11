Faik Öztrak'tan İYİ Parti'ye: Belediye seçimleri yüzde 25'le de alınabiliyor

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:05

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:50

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına hafta sonunda yapılan CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünü etkinliklerini hatırlatarak başlayan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyet Halk Partisi, Milletimizin emperyalizme karşı verdiği, en onurlu savaş, Kurtuluş Savaşı’nın meydanlarında doğdu. Mücadelemiz, Anadolu’da ve Rumeli’de, Milletimizin hukukunu müdafaa hareketi olarak başladı. Savaş meydanlarında kazanıla zafer, Cumhuriyetin kurulması ve devrimlerle taçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi, “Asrı yıla sığdıran” kurucu partidir. Bu yönüyle, tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, O'nun iki büyük eserinden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi, Sadece kurtuluşun ve kuruluşun partisi değildir. Ülkemizde, çok partili demokrasiye geçişin, ülkemizin sosyal demokrasiyle tanışmasının altında yine CHP’nin imzası vardır. “Milli egemenlik” temeli üzerinde yükselen ideolojik alt yapımız; altı okla, dokuz umdeyle, İlk Hedefler Beyannamesi’yle, Ortanın soluyla yoğrulmuş ve bugünlere ulaşmıştır. Son kurultayımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz” de bu gelenekten süzülüp gelir."

ERDOĞAN'IN SÖZÜ FOS ÇIKTI

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken yaşanan sorunlara dikkat çeken Öztrak "Yeni eğitim ve öğretim yılına özellikle deprem bölgesinde okulların fiziki durumundan, öğretmenlerin barınmasından, çevredeki asbeste kadar çözülmeyi bekleyen pek çok sorunla başlıyoruz. Tadilatlar geç başlamış. Başta kırsal kesimdekiler olmak üzere okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık yok. Yedi ay geçmiş biz hala deprem bölgesinde su sorunu konuşuyoruz. Hükümet oralı değil. Bölgede ciddi barınma sorunları var. Ama saray sorunu çözmenin değil, ihale dağıtmanın peşinde. TOKİ’nin sitesinde toplam tutarı 203 milyar liraya ulaşan 108 bin konutluk ihalenin bilgileri yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göreyse 200 bin konutun inşaatına başlanmış. Buna karşın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Deprem Raporunda, bölgede “acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı” konut sayısının 518 bin olduğu söyleniyor. Yani yapımına başlanan, yıkılanın yarısı bile değil. Erdoğan, “Bir yıl içinde, altyapısıyla, sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa etme” sözü vermişti, Fos çıktı" dedi.

"GELECEĞİMİZ ELLERİMİZDEN KAYIYOR"

Öztrak, ekonomide de sorunların yaşandığını ifade ederek, "Yumurtanın, peynirin fiyatı 1 yılda neredeyse ikiye katlandı. Sabah çocukları okula göndermeden kahvaltı ettirmek küçük bir servete mal oluyor. Kantinlerde de fiyatlar ateş pahası. Okulda beslenme programlarının, obeziteyle mücadele eylem planlarının adı var, kendisi yok. Devlet tarafından çocuklarımıza ücretsiz sağlanması gereken yemek, eğitim gören her 10 öğrenciden 1'ine bile ulaşmıyor. Çocuklar okuldan da aç dönüyor. Uluslararası sınavlarda kafamızı en dipten bir türlü kaldıramıyoruz. Yetersiz beslenme ve yetersiz eğitim nedeniyle okuduğunu anlamakta bile zorlanan bir nesil yetişiyor. Okul bitirmek de tek başına çözüm değil. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon civarında. İşe gitmeyen, okumayan, evde oturup anasının babasının eline bakan 2,5 milyon gencimiz var. İyi eğitim almış pırlanta gibi gençlerimiz yurt dışında geleceklerini arıyor. Ülkemizin geleceği, ellerimizden kayıyor. Bütün bunlara rağmen, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"YENİLENEREK YEREL SEÇİMLERE GİDİYORUZ"

Öztrak, CHP'nin halkın egemenliğini temel ilke olarak benimsediğini belirterek, "CHP, bu temel ilke doğrultusunda, parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak görmüştür. Biz, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların, mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini, tüzüğümüzden programımıza kadar, partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz" dedi.

"TÜM BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANACAĞIZ"

Öztrak, son yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandıklarını belirterek, "Ankara, Adana, Antalya, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere CHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. AK Parti’li belediye başkanlarının yönettiği illerde ise vatandaş 'illallah' dedi. Buralarda yapılan hizmetin ne olduğunu yaşayanlar biliyor. Lafla, konuşmakla bu iş olmuyor. Pandemide, afetlerde bu belediyeler ne yaptı? Bunların millete hizmet etme derdi yok. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmez. Biz diyoruz ki 'kaynaklarını yandaşları için değil, hemşehrileri için kullanan bir belediye, çağdaş bir yerel yönetim, her vatandaşın hakkıdır.' Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı MYK’mızda gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE 'YÜZDE 25' HATIRLATMASI

Basın toplantısının son bölümünde soru-cevap bölümüne geçildi. Öztrak, İYİ Parti'nin seçime ayrı gireceğini bildirmesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "Kazanmak için ittifak şart" dediğinin hatırlatılmasıyla birlikte "Yeni bir yol açılabilir mi? Yoksa tamamen ipler koptu mu?" şeklinde gelen soru üzerine şöyle dedi:

"Geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Şehirlerde yapılacak işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa bize de ona 'yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim. Belediye seçimleri tek turlu seçimlerdir. Belediye seçimlerinin bundan önce örneklerini gördüğünüz gibi yüzde 25'le alındığını da unutmamak gerekir."

Faik Öztrak’a, “CHP’nin 100. yıl videosunda EOKA’lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Peki bu videoya ilişkin o ilişkilere ilişkin bir revize, bir değişiklik olacak mı?” sorusu soruldu.



Öztrak, bahsedilen görüntülerin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, Kıbrıs dağlarına Türk bayrağının nasıl dikildiğini anlattığını söyleyerek yanıt verdi.



Öztrak cevabında şu ifadeleri kullandı:



“Arkadaşlar o videolara baktığınız zaman Kıbrıs’ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğimiz anlatılıyor. Niye revize yapalım? Yani Kıbrıs’ın dağlarına milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim? Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız bununla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Gerçekten bakıyorum karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz çok da güzel dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. Yani bizim de kullandığımızı niye kullanıyor bunlar? Kıbrıs’ın dağlarına diktiğimiz o bayrağın Cumhuriyet Halk Partisi’nin eseri olduğunu söylüyorlar diye herhalde kıskandılar.”