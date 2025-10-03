Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısında: En az 5 yıl hapsi isteniyor

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 20 Haziran’da gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Soruşturma savcılığında iki avukat eşliğinde ifade veren Altaylı, Cumhurbaşkanı’na yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret kastı olmadığını söylemişti.

Altaylı ifadesinde, bir araştırma şirketinin anket sonuçlarını sosyal medya yayınında paylaştığını, söz konusu yayında Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak yönetimde söz sahibi olmayı benimsediğini dile getirdiğini, kimsenin denetim dışında devlet görevine getirilmesini istemediğini vurguladığını aktarmıştı.

Ayrıca, Türk halkının her dönem yöneticilerini eleştirebildiğini, geçmişte padişahların dahi eleştirildiğini söylediğini belirtmişti.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLECEK

Savcılık ise Altaylı’yı Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” maddesi kapsamında ve “tehdit” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

63 yaşındaki gazeteci hakkındaki davanın ilk duruşması bugün Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda görülecek. Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az 5 yıl hapis cezası isteniyor.

CELAL ŞENGÖR VE MURAT BARDAKÇI, DESTEK İÇİN GELDİ

Altaylı'ya destek için Celal Şengör ve Murat Bardakçı da adliyeye geldi. Medya sektöründen birçok kişi de Altaylı'ya destek için duruşma salonu önünde.

AYRINTILAR GELECEK...