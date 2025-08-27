Fatih Altaylı'dan 'kriz' iddialarına dikkat çeken yorum: 'Bahçeli, kendi başlattığı Terörsüz Türkiye sürecini bile Erdoğan'ın hatırı için bitirebilir'

Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin arasının açık olduğuna ilişkin değerlendirmelere katılmadığını söyledi.

“Bahçeli ile Erdoğan'ın arası açılmaz” diyen Altaylı, “Bana öyle geliyor ki Bahçeli kendi başlattığı Terörsüz Türkiye sürecini bile Erdoğan'ın hatırı için bitirebilir ve iki ortak bunu yerli ve milli dönüş diye pazarlamaya başlarlar ve emin ol müşteri de bulurlar” görüşünü ifade etti.

“BİRLİKTELİK PAZARA KADARMIŞ GİBİ DURMUYOR”

Altaylı, Bahçeli'nin "ülküdaşım" ve "dava arkadaşım" dediği Selahattin Yılmaz'ın, ardından eski MKE yönetim kurulu başkanının tutuklanmasından doğabilecek sorunun çözülemeyecek bir sorun olmadığını söyledi.

Altaylı, “Anlayacağın Erdoğan ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girmez. O birliktelik pazara kadarmış gibi durmuyor. Siyasi hesap yapanlar bunu bilip ona göre hesap yapsın” dedi.