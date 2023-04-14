Fatih Altaylı Muharrem İnce'nin adaylığına ömür biçti: '3 program sonra...'
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programlarında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında bir yazı kaleme aldı. Altaylı, İnce'nin çıktığı programlarda hakaretler ettiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, "3 program sonra Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İnce rekora koşuyor" başlıklı bir yazı kaleme alarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçeceğini belirtti.
"KAVGAYA HAZIR, TAHAMMÜLSÜZ..."
Altaylı yazısında, "Oğuzhan Uğur ve Candaş Tolga Işık’ın programlarında. Her iki programda da sinirleri gergin, herkesle kavgaya hazır, eleştiriye tahammülsüz, önüne gelene posta koymayı marifet bilen ve benzerlerini uzunca bir zamandır mebzul miktarda gördüğümüz politikacılardan biri olarak arzı endam eyledi. Özellikle Oğuzhan Uğur’un programında, izleyici katılımcılarla girdiği diyaloglar, ettiği hakaretler, savurduğu tehditler ile mevcudun 2.0 versiyonu olduğunu sergiledi" ifadelerini kullandı.
"MUHARREM İNCE DİYE BİR SİYASETÇİ KALMAYACAK"
Birkaç programa daha çıkarsa Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacağını kaydeden Altaylı, "Zannederim birkaç programa daha çıkar, hele hele o programlarda gençlerle karşı karşıya oturursa, 3 program sonra Muharrem İnce diye bir siyasetçi kalmayacak" dedi.
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