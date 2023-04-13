Fatih Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Siz satılık pislikler ve sizi havlatanlar...'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:09

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:09

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı çadır skandalıyla gündeme gelen Kızılay’a yurttaşın güveni kalmadı.

Gazeteci ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazısında, kan bağışlarının durma noktasını geldiğini ve Kerem Kınık'ın kurumu batırmasına rağmen görevden hala alınmadığını dile getirmişti.

Altaylı, bugün kaleme aldığı "Tweet atacağınıza kan verin diyeceğim ama" başlıklı yazısında, Twitter'da paralı troller tarafından hedef gösterildiğini aktardı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kızılay’ın kan stokları benim yüzümden ve Şahan Gökbakar’ın yüzünden tükenmiş.

Kuruma olan güvensizliğin nedeni bizlermişiz.

Lütfetmişler ama abartmışlar.

"SİZİN KANSIZ OLDUĞUNUZU BİLDİKLERİ İÇİN..."

Siz satılık pislikler ve sizi havlatanlar...

Tweet atacağınıza kan bağışı yapsanız zannederim Kızılay’ın kan sorunu ortadan kalkardı.

Sizin tasmanızı elinde tutan kişi ya da kişiler size para verip tweet attıracağına, para verip her şeyiniz gibi kanınızı satmanızı da sağlayabilirdi.

Ancak zannederim sizin kansız olduğunuzu bildikleri için küfür dolu tweet’i sizden, kan bağışını ise bizlerden istiyor."