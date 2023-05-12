Fatih Altaylı: Muharrem İnce'nin oy mirası en çok Kılıçdaroğlu'na yarar

Yayınlanma: 12.05.2023 - 16:44

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:44

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, İnce'nin kendisine yönelik, "Bir gazeteci bana yapılanı kınıyor ama ister doğru olsun ister yalan diyor" sözlerini de hatırlatarak, "Ben doğru olabilir manasında yazmamış, doğru olsa bile önemi yok demek istemiştim. Kötü ifade etmişim" ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında, "Şimdi sorulan soru şu: 'İnce’nin oyları nereye gider?' Büyük bölümü Sinan Oğan’a gider, bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu’na gider, bir kısmı da R. Tayyip Erdoğan’a. Ama şurası aşikar ki, İnce’nin oy mirasından en büyük payı Kılıçdaroğlu almasa bile bu en çok ona yarar. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmak için küçük bir miktar oya gerek duyduğunu, diğer adayların ise İnce’nin tüm oylarını alsalar bile ilk turda kazanamayacaklarının aşikar olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.