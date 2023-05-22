Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Sinan Oğan analizi: Kararı çok da önemli değil

Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:42

Güncelleme: 22.05.2023 - 13:42

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün (22 Mayıs) saat 17.00’de ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yapacak.

Fatih Altaylı, bugün kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazısında Oğan’ın tercihinin çok da önemli olmadığını ifade etti.

"BÜYÜK BÖLÜMÜ OĞAN'I DESTEKLEMEDİ"

"Ben bu satırları yazarken, Oğan’ın kararı henüz belli değildi" diyen Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak açık söylemek gerekirse, Oğan’ın kararının zannedildiği kadar önemli olmadığını, bu seçim özelinde seçim sonuçlarını etkileyecek kadar siyasi bir değer taşımadığını düşünüyorum. Oğan’ı ilk turda destekleyen seçmenin büyük bölümü Oğan’ı desteklemedi aslında. Bir duruşu, bir durumu destekleyen protest ve önemli bölümü genç bir seçmendi.

İktidara çok yakın olmayan hatta bir bölümü hayli uzak bile olması muhtemel ama diğer tarafı da benimseyemeyen bir kitle idi. Türkiye’nin geçmiş 20 yılındaki tercih sıkışıklığından bunalmış, dualiteden sıkılmış bir kitle idi. Oylarını Oğan’a, ya da seçimde kalsaydı İnce’ye değil, bir karşıtlığa veriyorlardı."