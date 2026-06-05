Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Erbakan'dan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'AK Parti sebep, enflasyon sonuç'

Fatih Erbakan'dan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'AK Parti sebep, enflasyon sonuç'

5.06.2026 16:42:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Fatih Erbakan'dan iktidara 'enflasyon' tepkisi: 'AK Parti sebep, enflasyon sonuç'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Başkanlık sistemi sebep, enflasyon sonuç. Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç. AK Parti sebep, enflasyon sonuç. Tercih sizin, ne derseniz deyin. Sebep sizsiniz, faiz ve enflasyon netice" ifadesini kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerini karşılaştırarak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

"SEBEP SİZSİNİZ, FAİZ VE ENFLASYON NETİCE"

TÜİK’e göre yıllık enflasyonun yüzde 32,61, ENAG’a göre ise yüzde 53,13 olarak açıklandığını hatırlatan Erbakan, her iki veriyi de "çok kötü" ve "facia" olarak nitelendirdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Başkanlık sistemi sebep, enflasyon sonuç. Mehmet Şimşek sebep enflasyon sonuç. AK Parti sebep, enflasyon sonuç. Tercih sizin, ne derseniz deyin. Sebep sizsiniz, faiz ve enflasyon netice."

İlgili Konular: #enflasyon #fatih erbakan