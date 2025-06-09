Fatih Erbakan'dan 'Madleen' açıklaması: 'Sessiz kalmak, bu suçun ortağı olmak demektir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze’ye
insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin
İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki
gösterdi.
Erbakan, "İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve zulüm politikaları, kabul edilemez boyutlarda bir insanlık suçudur. Uluslararası toplumun, bu vahim hukuksuzluk karşısında acilen yaptırım kararı alması; İsrail’e yönelik fiili ve etkili bir müdahalede bulunması şarttır" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Erbakan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı
delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na
(Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi
kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın
açıklaması şöyle:
"Madleen gemisi, içinde 12 cesur aktivist ile birlikte
Gazze’ye insani yardım taşırken, siyonist İsrail tarafından uluslararası
sularda hukuksuz bir baskınla durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştır.
Bu alçakça saldırı, sadece masum insanlara yardım eli uzatmayı engellemekle
kalmamış, aynı zamanda uluslararası hukuku da açıkça ihlal etmiştir. İsrail’in
Gazze’ye uyguladığı abluka ve zulüm politikaları, kabul edilemez boyutlarda bir
insanlık suçudur.
Uluslararası toplumun, bu vahim hukuksuzluk karşısında
acilen yaptırım kararı alması; İsrail’e yönelik fiili ve etkili bir müdahalede
bulunması şarttır. Sessiz kalmak, bu zulmü onaylamak ve suçun ortağı olmak
demektir. Bizler, zulme asla boyun eğmeyeceğiz, mazlumların yanında durmaya,
hak ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."