Fatih Erbakan'dan 'Madleen' açıklaması: 'Sessiz kalmak, bu suçun ortağı olmak demektir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi.

Erbakan, "İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve zulüm politikaları, kabul edilemez boyutlarda bir insanlık suçudur. Uluslararası toplumun, bu vahim hukuksuzluk karşısında acilen yaptırım kararı alması; İsrail’e yönelik fiili ve etkili bir müdahalede bulunması şarttır" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Erbakan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklaması şöyle:

"Madleen gemisi, içinde 12 cesur aktivist ile birlikte Gazze’ye insani yardım taşırken, siyonist İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuz bir baskınla durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştır. Bu alçakça saldırı, sadece masum insanlara yardım eli uzatmayı engellemekle kalmamış, aynı zamanda uluslararası hukuku da açıkça ihlal etmiştir. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve zulüm politikaları, kabul edilemez boyutlarda bir insanlık suçudur.

Uluslararası toplumun, bu vahim hukuksuzluk karşısında acilen yaptırım kararı alması; İsrail’e yönelik fiili ve etkili bir müdahalede bulunması şarttır. Sessiz kalmak, bu zulmü onaylamak ve suçun ortağı olmak demektir. Bizler, zulme asla boyun eğmeyeceğiz, mazlumların yanında durmaya, hak ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."