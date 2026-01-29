İBB soruşturmasında şikayetçi olan ve Çağlayan'da intihara kalkışan İdris Özcelep ikinci kez intihar girişiminde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından 26 Nisan'da yapılan ve İSKİ'yi hedef alan ikinci dalga operasyonlarda şikayetçi olarak yer alan isimlerden Tanpa Madencilik yetkilisi İdris Özcelep'in ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Özcelep, daha önce de İBB soruşturması kapsamında isminin kamuoyuna yansıdığını ifade ederek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunmuştu.

Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaştı. Olay salı günü, İstanbul Ataşehir'de bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün önünde gerçekleşti. Kafasına silah dayayan Özcelep, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu intihar girişiminden vazgeçirildi.

İntihar girişimi sonrası gözaltına alınan Tampa Maden şirketi yetkilisi Özcelep, emniyet ifadesinde olayı anlattı.

"BAKANLIK ALANI TESLİM ETMEDİ"

İfadesine göre Özcelep, İBB dosyasında şikayetçi olarak yer almalarının sebebi olarak gösterdikleri Pendik Kurnaköy'deki maden sahasıyla ilgili olarak geçmişte ilgili bakanlıklar tarafından haklı bulundu. Özcelep, sürecin devamında İBB'den olumlu dönüş alamadığı için söz konusu projeyi hayata geçiremedi. Özcelep bu süreçte İBB hakkında şikayetçi oldu.

Özcelep şikayetçi olarak yer aldığı İSKİ operasyonlarının ardından da projesini hayata geçirmek için İstanbul ve Ankara’daki resmi kurumlarla defalarca yazıştı. Buna rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşme taleplerinin karşılıksız kaldığını öne sürdü.

Bakanlıkça daha önce haklı bulunmalarına karşın söz konusu alanın fiilen teslim edilmemesi ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine büyük bir ekonomik buhran yaşadığını söyleyen Özcelep, ani bir kızgınlıkla derdini anlatabilmek için olay yerine giderek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

"İBB DAVASINDA İSMİM GEÇTİĞİ İÇİN..."

İfadesinde silahı daha önce kimliğini bilmediği bir kişiden 3 bin TL karşılığında satın aldığını belirten Özcelep, yaşanan olay nedeniyle çevrede tedirginlik oluşmasından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Özcelep, silahı taşıma gerekçesi olarak ise İBB davasında müşteki konumunda bulunması nedeniyle kimliğinin medyada yer aldığını, bu durumun ardından kendisine tehditler yöneltildiğini ve iş ortağının evine fişek bırakılması gibi olaylar yaşandığını öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Özcelep, daha sonra "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı suçlama kapsamında tutuklamaya sevk edilen Özcelep, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadede ise "Nakdi anlamda geriye dönüşü olmayacak mağduriyet yaşadım. Yaşadığım büyük buhran neticesinde ve ayrıca İstanbul Adliyesindeki İBB soruşturmasında müşteki olarak beyanımda bulunmuş olmam sebebi ile ismimin kamuoyunda açıklanması mağduriyetimin katlanmasına sebep olmuştur" dedi.

Özcelep, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme şartındaki adli kontrolle serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE ÇAĞLAYAN'DA DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Özcelep'in 26 Ağustos'ta da İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmek için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Özcelep, olayın ardından polise verdiği ifadede "Ben İBB ile ilgili mağdur ve müşteki taraftayım. Daha önce bununla ilgili ifade verdim. Bana bilgilerimin gizli kalacağını söylediler. Fakat operasyonlardan sonra adım kamuoyuyla paylaşıldı. Ben de onurumla oynandığını ve kullanıldığımı düşündüm. Kendime yediremedim. Bu yüzden beni göndermeye çalıştıkları anda aşağıya atlamaya çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İBB operasyonlarının ikinci dalgası kapsamında 26 Nisan'da gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy hakkındaki iddialar, Tanpa Madencilik’in yetkilisi Muhittin Erusta ile İdris Özcelep’in ifadelerine dayandırıldı. Şirket yetkilileri hafriyat döküm alanı izni için kendilerinden rüşvet istendiğini ileri sürerken Başa ve Şanlısoy iddiaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Özcelep'in Şafak Başa ile konuşmak için İSKİ Genel Müdürlüğü binasına geldiği görüntüler de daha önce basına yansımıştı.