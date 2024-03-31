Fatih Erbakan oyunu kullandı: 'İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:38

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:39

31 Mart Yerel Seçimleri için Türkiye sandık başında, liderler de seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da eşi ile birlikte sandık başına gitti.



"İNŞALLAH HAYIRLI BİR SONUÇ ÇIKAR"

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erbakan, "Vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz için milletimiz hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İftar saatinden sonra genel merkezden sonuçları takip edeceğiz. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Değerlerdirmeleri akşam daha ayrıntılı bir şekilde yaparız" diye konuştu.