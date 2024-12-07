Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak '4'lü bölünme' uyarısı: Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi, Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:31

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:42

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin aralık ayı Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Erbakan, Türkiye'nin Suriye'de ABD ve İsrail oyunlarına fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.

4'LÜ BÖLÜNME UYARISI

Erbakan, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı, Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye’nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükümet yapısı kurulmalıdır. Esad'ın da içinde bulunacağı bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı. Irak gibi Suriye’nin de bölünmesi -Allah vermesin- arkasından Türkiye ve İran’ın bölünmesini getirir. Türkiye bu oyuna asla fırsat vermemelidir" diye konuştu.

ABDÜRREZZAK AKSAK YRP'DE

Erbakan, AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılan eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdürrezzak Aksak’a rozet taktı.

Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Fatih Erbakan, Türkiye’nin Suriye’de ABD ve İsrail oyunlarına fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.

Suriye’de olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörlerin de yakından takip ederek pozisyon olduğunu ifade eden Erbakan, Türkiye’nin rolünün hayati önem taşıdığını söyleyerek şu şekilde konuştu:

“Suriye ve hatta bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeleri yaşıyoruz. Halep ve Hamas zincirine Humus da eklenirse rejimin elinde sadece Şam, Tartus ve Lazkiye kalacak. Ayrıca Şam’ın Akdeniz’le bağlantısı kopacak. Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor."

'AZINLIKLARI KAPSAYAN BİR HÜKÜMET KURULMALI'

"Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükümet yapısı kurmalıdır."

"IRAK GİBİ SURİYE'NİN DE BÖLÜNMESİ..."

"İsrail ve ABD’nin planlarına karşı bir emniyet subabı olarak Esad’ın da içinde bulunacağı bu hükümet Suriye'nin tamamını temsil eden bir nitelikle siyasi temsil niteliği kazanmalı ve İsrail, ABD ve PKK başta olmak üzere çeşitli güçlerin Suriye ile ilgili planlarına geçit verilmemeli. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı. Irak gibi Suriye’nin de bölünmesi arkasından Türkiye ve İran’ın bölünmesini getirir. Türkiye bu oyuna asla fırsat vermemelidir.”

İSRAİL PROTESTOSUNDA TUTUKLANANLARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hükümeti İsrail ile ticaretini protesto ettikleri için tutuklanan 9 kişinin serbest bırakılması üzerine konuşan Erbakan, “İsrail ile ticaret protestosunu gerçekleştiren 9 kardeşimiz herhangi bir suç delili olmamasına rağmen haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmışlardı. Bu merhametsiz ve tahammülsüz yaklaşımı şiddetle kınadığımızı, bu olayın takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. İki gün evvel bizzat bendeniz resmi olarak Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Şeyma Yıldırım kardeşimizi ziyaret etmek üzere ilgili makama dilekçe ile başvurmuştum. Şimdi ancak dün akşam son derece sevindirici bir gelişme yaşandı ve zaten hak ettikleri bir sonuç olarak tutukluluk hali ortadan kaldırıldı. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz ve gençlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

ERBAKAN'DAN İDDİA: İSRAİL'İN ÇÖPLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

İsrail ile ticarete ilişkin bir iddiayı da dile getiren Erbakan, İsrail’in çöplerinin Türkiye’ye getirildiğini ve hükümete yakın bir firma tarafından geri dönüştürüldüğünü anlatarak şunları söyledi:

“Bize dün itibariyle ulaşan bir iddiayı paylaşmak ve yetkililerden bunu sormak istiyorum. Bize ulaşan bir iddiaya göre; Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Environmental Investigation Agency’den elde edilen bilgiler İsrail’in atık maddeleri ve çöplerinin Türkiye’ye gemilerle taşındığını ve Adana’da sahipleri iktidara yakınlığıyla bilinen bir geri dönüşüm firması tarafından geri dönüşüme tabi tutulduğunu ortaya koyuyor.

2024 yılında 270 bin ton İsrail çöpünün Adana’ya ulaştırıldığı iddiası var. Ve bu atıkların dönüştürülmesinin ülkemizde büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı iddia ediliyor. Çocuk ve bebek katili siyonistlerin çöplerini ayıklamak ve temizlemek bize mi düştü! Bu iddiayla ilgili olarak sorumlu bakanlardan ve yetkililerden açıklama beklediğimizi burada ifade ediyoruz.”

'ÖCALAN'IN UMUT HAKKINDAN YARARLANMASINA KARŞIYIZ'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Bahçeli’nin “İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşmeli” çağrısına ilişkin ise şunları söyledi.

“Eğer bir irtibat sağlanacaksa Abdullah Öcalan’ın herhangi bir talebinin yerine getirilmesi veya Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması umut hakkından yararlanması noktasında kesinlikle olmamalı. Bir irtibat olacaksa HDP ya da devlet yetkilileri tarafından Abdullah Öcalan ‘silahları bırakın’ çağırısını bulunduğu yerden yapması lazım.”