İsrail Cumhurbaşkanı ile Elon Musk görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'a yakın isimlerin başında gelen milyarder Elon Musk ile görüştü.
Yerel basında çıkan haberlerde, Herzog'un esir yakınlarının talebiyle Musk ile birkaç gün önce telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.
Basında çıkan haberlerde, İsrail’den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.
Etiketler: #ateşkes #Gazze Şeridi #mutabakat
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