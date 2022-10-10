Fatih Erbakan'ın hedefinde '6284' sayılı kanun var: 'Aileyi korumak için kaldırılmalı'
Bilecik 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; İstanbul Sözleşmesi'nin ardından şimdi de 6284 sayısı kanunu hedef aldı. Erbakan, "6284 sayılı kanun aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için kullanılan en etkili silahlardandır" diyerek, kanunun kaldırılmasını talep etti.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Bilecik 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, 6'lı masayı hedef alan Erbakan, “6’lı masa ittifakı milletin derdine çözüm olmaktan çok uzak. Bir Cumhurbaşkanı adayında bile uzlaşamıyorlar. 37 buluşmada bir arpa boyu yol alamayan ittifak üyeleri, iktidara gelecekler de. Muhalefetteyken aralarında anlaşamayanlar, masa altından birbirlerini tekmeleyenler iktidarda nasıl anlaşacaklar. Ülkeyi ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dedikleri ve eskisinden ne farkının olduğunu bir türlü ortaya koyamadıkları, çift başlı düzene götürecekler de” diye konuştu.
‘AİLEYİ KORUMAK İÇİN YUVALARI YIKAN 6284 SAYILI KANUNU KALDIRILMALIDIR’
Toplumun temel yapı taşı olan ailenin küresel güçlerin hedefinde olduğunu öne süren Erbakan, şunları söyledi:
“İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan ‘6284 sayılı kanun’ da aile yapısının bozulması, yuvaların yıkılması için kullanılan en etkili silahlardandır. Adalet Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre, 6284 sayılı kanun sebebiyle son 5 yılda ‘1 milyon 973 bin’ erkeğin evden uzaklaştırma cezası aldığı görülmektedir. Yani yaklaşık olarak 2 milyon aile ve dolayısıyla 10 milyon insan bu garabet kanun yüzünden mağdur olmuştur. Bu uygulamalarda en çok da kadın ve çocuklar zarar görmüştür ve aslında aile müessesesi zarar görmüştür.
Zira kocasından ayrılan, yalnız bırakılan ve mağdur olan daha çok kadın olmuştur, milyonlarca çocuk da babasız kalmıştır. Bu kanun bırakın kadını korumayı daha çok kadın şiddetine yol açıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, acımasız, yuva yıkan bir garabet halindeki 6284 sayılı kanun da derhal iptal edilmelidir. Buradan Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha siyasi iktidara çağrıda bulunuyor, dış güçlerin bu sinsi oyunlarına alet olmayın, milyonlarca yuvanın yıkılmasının günahına ortak olmayın diyoruz.”
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