Fatih Portakal, AKP'li başkanın bakan Çavuşoğlu'ndan 'torpil' istediği kaydı yayımladı
AKP Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şehir hastanesinde AKP'li gençlere torpil yapılmasını istediği anın ses kaydı ortaya çıktı.
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, haber bülteninde AKP Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın kürsüden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan torpil istediği videoyu yayımladı.
Söz konusu videoda AKP Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, katıldığı bir toplantıda kürsüde ‘torpil yapamamak’tan yakındı ve gençlerin bu nedenle AKP'den uzaklaştığını söyledi.
"BİZİ İŞE KATIN DİYORLAR"
Bayraktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor, arıyor. Bizi işe katın diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. Artık teşkilatlarımız hiçbirini işe katamıyor. Bu da gençlerin de AK Parti'den uzaklaşmasına neden oluyor. Elbette ki liyakat olsun, kura olsun, KPSS olsun ama en azından bir mülakat olsun. O zaman biz de teşkilat olarak en azından düzgün insanları, liyakatli insanları..."
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