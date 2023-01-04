Fatih Portakal canlı yayında açıkladı: 'Altılı masanın adayı net'
Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında, "Altılı masanın adayı net, tam mutabakat sağladı" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisiyle olan görüşmesini aktaran Portakal, yetkili ismin “Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Masa aşılabilecek birkaç pürüz hariç Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” ifadelerini kullandığını söyledi.
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