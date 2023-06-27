Fatih Portakal'dan 'dış ses'e tepki: Ben buraya adımı veriyorum
Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan ‘dış sesi’ beğenmediğini söyledi. Portakal'ın tavrı, sosyal medyada eleştiri topladı.
Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, haber anlatımını beğenmediği ‘dış sesçi’yi canlı yayında azarladı.
Yunanistan seçimlerinde yaşananların anlatıldığı haberin ardından Portakal, dış sesi beğenmediğini söyledi.
Portakal, memnuniyetsizliğini sesini de yükselterek şu şekilde anlattı:
“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”
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