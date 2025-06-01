Fatih Tezcan’dan ‘Bekiroğlu’ çıkışı: ‘Bildiklerimizi konuşsak hangi Bakan yerinde kalır!’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukat kardeşi Yahya Tunç'un 1453 ByLock kaydı çıktığına değinerek paylaşımlarda bulunan avukat Burak Bekiroğlu gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Bekiroğlu’na, 'iftira' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları yöneltildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen ve provokatif paylaşımlarıyla tanınan Fatih Tezcan, Burak Bekiroğlu’nun tutuklanmasına ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Fatih Tezcan, “Adalet Bakanı cinnet geçirmiş, ‘Alın atın içeri’ durumu var. Tutuklanacağını öğlenden söylüyor, öyle mahkeme falan düşünmeyin. Gerçekten tutuklandı. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Kamu görevlisine iftira, böyle bir şeyler. Buraya kadar gelmeli miydi konu? Adalet Bakanlığı’ndan inanılmaz bir kriz yönetimi. İnanılmaz kötü, çok kötü. Ben bakanlığı aradığımda, Bakan bey diyor ki, ‘Fatih hocam biz seni biliyoruz’ Benim neyimi biliyorsunuz diyorum ben.

Burak benim kardeşim. Ben nasıl mücadele ediyorsam o da öyle mücadele ediyor. Kimsenin adamı olmaz, kimsenin tetikçiliğini yapmaz. Para pul, dosyalarla işi olmaz. Öğrenirsem, ispatlı, evraklı, böyle bir şeyi bilsem Burak’ı burada rezil etmezsem benden de büyük bir şerefsiz yok bu dünyada. Anamı babamı tanımam. Durum çok farklı bir şey’’ dedi.

“BİLDİKLERİMİZİ KONUŞUP YAZSAK HANGİ BAKAN YERİNDE KALIR”

Konuşmasını sürdüren Tezcan, “Burak Bekiroğlu bir şey yapmadı ama siz cephe savaşını çok kahpece veriyorsunuz. Ben görevi başındaki bakanları eleştirmem. Bir kere Hakan Fidan'ı eleştirmiştim bir daha eleştirmem. Reise haber veririm... Bildiklerimizi konuşup yazsak hangi Bakan yerinde kalır” ifadelerini kullandı.