Feleknas Uca'dan Süleyman Soylu’ya Sakarya Büyükşehir sorusu: ““Sözleşmeli personelin şube müdürü yapılması mevzuata aykırı değil mi”

17 Kasım 2022 Perşembe, 19:09

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Uca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılına ait Sayıştay raporunda mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili 4 adet, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 8 adet bulgu yer aldığını belirtti.

Uca, Sayıştay’ın; Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Erenler Belediyesi’nde belirlediği usulsüzlükleri TBMM gündemine taşıdı. Uca, Soylu’ya, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüğü kadroları üzerinde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı olarak sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelin, şube müdürü olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu usulsüz görevlendirmeyle ilgili sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır” diye sordu.



ŞUBE MÜDÜRÜ YAPILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Uca’nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi raporlarına ilişkin verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde yer alan taşınmazların değerleme işlemlerinin yapılmadığı dolayısıyla da 250- Arazi ve Arsalar, 251- Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar, 500- Netdeğer/Sermaye Hesaplarının gerçek değerleri ile mali tablo ve raporlarda yer almadığı görülmüştür. Söz konusu denetim neden yapılmamıştır? Sakarya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği ve tahsisli kullandığı taşınmazların muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür. Taşınmazların muhasebe kayıtlarında yer almamasının nedeni nedir? Sakarya Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüğü kadroları üzerinde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı olarak sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelin, şube müdürü olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.





Bu usulsüz görevlendirmeyle ilgili sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? İdarenin mülkiyetinde yer alan taşınmazlardan kiraya verilenlerin kira ödemelerinin zamanında yapılmadığı, ödeme süresi geçen kira alacakları için hukuki sürecin başlatılmadığı tespit edilmiştir. Kiracılardan kira alınmamasının sebebi nedir? Bununla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Taşınmazı kiralayıp sözleşme imzalayan kişilerin sözleşmede belirlenen kira tutarlarını ödememesi neticesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre sözleşmeler feshedilmeyip bu kişiler ihale yasaklısı yapılmamıştır. Bu kişiler hakkında herhangi bir girişimde bulunulmamasının sebebi nedir? Neden ayrıcalık tanınmaktadır?

“KIDEM TAZMİNATININ EKSİK HESAPLANMASINDAKİ AMAÇ NEDİR?”

Sakarya Erenler Belediyesi 2021 Sayıştay raporlarına ait ise mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili 6 adet, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 10 adet bulgu yer aldığını belirterek soru önergesi verdi.

Erenler Belediyesi ile ilgili yanıt bekleyen sorular da şöyle: