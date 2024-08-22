Fener Rum patriğinin ‘ekümenik’ ısrarı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

İsviçre’nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran’da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne Türk Dışişleri Heyeti’nden ayrı olarak “ekümenik” unvanıyla katılan ve bildiriye imza atan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ekümenik ısrarı sürüyor.

Tepkiler sonucu bildiriden imzası kaldırılan Bartholomeos, 2019’da anayasayı ve Lozan hükümlerini hiçe sayarak “ekümenik” sıfatıyla Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne otosefal (kendi kendini yönetme hakkı) tanıdı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’tan güç alan Ukrayna dün Moskova Patrikhanesi’nin Ukrayna kolunu tamamen yasakladı.

ABD’NİN SİYASİ OYUNU

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Chris Selçuk Erenerol, “Hiçbir hukuki ve dini geçerliliği olmayan bu adımlar, ABD ve Batı ülkelerinin bölgedeki siyasi oyununun çıkarınadır. Defaatle belirttiğimiz gibi Fener Rum Kilisesi bütün bu yaptıklarıyla yasalarımızca suç işlemektedir” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar ise “Türkiye’nin bu sıcak çatışma ortamında patrikhanenin Rusya karşıtı ve ABD yanlısı bir çizgide aktif tavır sergilemeye izin vermemesi gerekir” ifadesini kullandı.