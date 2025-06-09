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Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım: 'Babamın kanını yerde bırakmayın'

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım: 'Babamın kanını yerde bırakmayın'

9.06.2025 18:02:00
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Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım: 'Babamın kanını yerde bırakmayın'

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Kızı Nehir Zeyrek'ten acı haber sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

GÜNLERDİR YOĞUN BAKIMDAYDI

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

FERDİ ZEYREK’İN KIZINDAN İLK PAYLAŞIM

Acı haberin duyulmasının ardından Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten bir paylaşım geldi.

Nehir Zeyrek, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

İşte o paylaşım…


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