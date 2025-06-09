Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım: 'Babamın kanını yerde bırakmayın'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evinde elektrik akımına
kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını
kaybettiğini açıkladı.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
şunları kaydetti:
"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir
süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet,
ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
GÜNLERDİR YOĞUN BAKIMDAYDI
Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik
akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan
Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
FERDİ ZEYREK’İN KIZINDAN İLK PAYLAŞIM
Acı haberin duyulmasının ardından Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir
Zeyrek’ten bir paylaşım geldi.
Nehir Zeyrek, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Babamın
kanını yerde bırakmayın” dedi.
İşte o paylaşım…