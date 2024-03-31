Ferdi Zeyrek: Oylarımıza sahip çıkacağız

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:59

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:59

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek, oyunu Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Okul girişinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeyrek’e, annesi Türkan Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek ve kızları Nehir, Elif ve Zeynep eşlik etti.

“SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferdi Zeyrek, “Seçim süreci boyunca binlerce kilometre yol gezdik. Vatandaşlarımıza bir dokunduk bin ah işittik. Bugün de, demokrasinin temeli, olmazsa olmazı seçim günündeyiz. Manisamız için hayırlısı ne olacaksa, vatandaşlarımız onu tercih edecektir. Umarım hizmet etmek bizlere nasip olur. Gün içerisinde sandıkları dolaşacağız. Sandık güvenliğini sağlayacağız. Saat 5’ten sonra da sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacağız” diye konutu.

“İLÇELERDE KİM KAZANIRSA KAZANSIN UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, oy kullandığı okulun bahçesinde AKP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ile karşılaştı. Adaylar birbirlerine sarılıp başarılar diledi. Manisa’nın 17 ilçesinde kim kazanırsa kazansın uyum içerisinde çalışacaklarının sözünü veren Ferdi Zeyrek; “Biz aslında Manisa’yız ve Manisa ittifakını oluşturduk. 17 ilçemizdeki tüm başkan adayları benim arkadaşım, dostum. Umarım Manisa’yı ileriye taşıyacak, vizyon koyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayları olur ama kim kazanırsa ben başkan olduğumda 1.5 milyon Manisalının ve 17 ilçedeki belediye başkanlarının hepsiyle ortak adil ve eşit bir şekilde çalışacağım. Kimseyi kırmadan bu güne kadar geldik. Bundan sonra da kimseyi kırmadan Manisa’mızı bir adım öteye götürecek vizyonu ortaya koyacağız. Umarım başarılı oluruz” dedi.