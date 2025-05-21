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Fethiye'de AKP ilçe binasına taşlı saldırı

Fethiye'de AKP ilçe binasına taşlı saldırı

21.05.2025 12:49:00
Güncellenme:
DHA
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Fethiye'de AKP ilçe binasına taşlı saldırı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki AKP İlçe Başkanlığı binasına, şapkalı ve maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Fethiye’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AKP İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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