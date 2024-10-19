FETÖ’den yargılanan Ergenekon Kumpas Davası’nın Mahkeme Başkanı Özese hâlâ firari

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Ergenekon Kumpas Davası’nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olan, 17-25 Aralık sürecinden sonra İstanbul’dan Sakarya’ya sürülen ve terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan Hasan Hüseyin Özese, Yargıtay’da görülen Ergenekon Kumpas Davası’nda 22 buçuk yıl hapse çarptırıldı. Özese, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada 2019’da 10 yıl hapse mahkûm edilmişti.

İnfaz süresi 14 Temmuz 2026’da, koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024’te sona erecek olan Özese, koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’na dilekçe verdi. Başvurusu reddedilen Özese, üç ay sonra yeniden başvuruda bulundu. Bu kez başvurusu kabul edilerek hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliye edildi.

‘ADRESİNİ BİLMİYOR’

Yargıtay’da yargılama devam ederken, Hasan Hüseyin Özese’nin avukatının dosyaya vekalet sunmadığı gibi müvekkilinin adresini de bildirmediği öğrenildi. Mahkeme tutanaklarına geçen bilgiye göre avukatının Özese’nin adresini bilmediği de ortaya çıktı.

FETÖ üyeliğinden 10 yıl, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” ve “terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bırakma” suçlarından da toplamda 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen Özese hakkında 26 Haziran’da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Özese hâlâ yakalanamadı. Hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan tahliye edilen Özese’nin yurtdışına firar ettiği iddia edildi.