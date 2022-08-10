FETÖ'nün kumpas kurduğu Tahşiye grubu lideri Muhammed Doğan'dan 'yeni kumpas' açıklaması

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:37

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, kendisine muhalif olan Nur Cemaati’nin Tahşiyeciler Grubu’nu, 2009 yılında hedef göstermişti. Gülen'in sözlerinin hemen ardından, Nur Cemaat’ine mensup grup hakkında soruşturma başlatılmıştı.

14 Aralık soruşturmasının çıkış noktası olduğu belirtilen ‘Tahşiyeciler’ operasyonunda ‘Molla Muhammet’ olarak bilinen emekli imam Muhammed Doğan 17 ay tutuklu kalmıştı.

Fetullah Gülen’e karşı çıkışları ile öne çıkan ve kendisine kumpas kurulan Tahşiyeciler grubunun lideri Muhammed Doğan, avukatları aracılığıyla FETÖ'nün yeni bir kumpas hazırlığı içerisinde olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"Doğan'ın şahsı, dersleri ve eserleri hakkında son zamanlarda sosyal medyada çeşitli yalan ve asılsız iftira kampanyalarının arttığı" belirtilen açıklamada, daha önceki gibi bir kumpas kurulmak istenildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, "Bazı eski ve yeni Fetö ve zındıka maşaları ile, bu örgütlerin devlet kademeleri ve diğer cemaatler içerisine gizlenmiş bazı elemanlarının bulunduğuna" işaret edilen açıklamada, "FETÖ'nün silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde aynı oyunun, aynı aktörler ve farklı figüranlarla yine sahnelenmeye çalışılmak istendiği" belirtildi.

Muhammed Doğan'ın (Molla Muhammed El-Muşî El-Kersî) avukatları tarafından yapılan açıklamanın ilgili bölümü şu şöyle;

"Müvekkilimiz Muhammed Doğan, şu millet-i İslamiyyenin inancı, akidesi, şeref ve haysiyyetiyle oynayan dış güçlere ve bunların başta FETÖ olmak üzere maşalarına karşı, hayatını ortaya koyarak ilmî ve manevî mukabelede bulunmak suretiyle, edille-i şer’iyyeden bir milim dahi ayrılmadan her biri bir tefsir-i Kur’aniyye hükmünde olan birçok eser neşretmiştir. Dost ve düşman herkesin tasdik ettiği bu zâhir hakikate rağmen, maatteessüf müvekkilimizin şahsı, dersleri ve neşrettiği eserler hakkında son zamanlarda bilhassa sosyal medya mecrasında çeşitli tezviratlar, yalan ve asılsız iftira kampanyaları artmış bulunmaktadır. Bu tazyikatın arkasında, sinsi bir şekilde hareket eden ve Muhammed Doğan hocamızın şahsıyla, eserleriyle, hukukuyla oynamayı kendilerine adeta bir meslek edinmiş bazı eski ve yeni Fetö ve zındıka maşaları ile, bu örgütlerin devlet kademeleri ve diğer cemaatler içerisine gizlenmiş bazı elemanlarının bulunduğu bilgimiz dahilindedir. Bu kişiler, bu şekilde tezviratla asılsız ve iftira niteliğinde paylaşımlar yaparak devlet erkanını müvekkilimiz Muhammed Doğan aleyhinde evhamlandırmak ve daha önceki gibi bir kumpas tertip etmek istemektedirler. Buna binaen Muhammed Doğan’ın avukatları olarak tarafımızca; başta Fetö ve onun gizli, açık, içte ve dıştaki tüm paydaşlarının; akaid-i imaniyye, esasat-ı islamiyye ve edille-i şeriyyeye muhalif bütün efkarını, fasid tevillerini, ümmeti tefrikaya, anarşiliğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyen gayrı meşru faaliyetlerini emsalsiz bir ilmî mücadele ve binlerce sayfa neşriyyatla zir-ü zeber eden müvekkilimiz Muhammed Doğan hakkında; devlet kademelerini, müslümanların hissiyatlarını ve kamuoyunu yanıltmak için yapılan tüm bu faaliyet ve girişimlerden haberdar olduğumuzu, devam eden tüm bu planlı saldırıların takipçisi olduğumuzu, bunların tarafımızca titizlikle tespit edildiğini hususiyetle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin bizzat Fetö lideri tarafından hedef tahtasına oturtularak, kumpas yoluyla hapse atılıp canına kastedilmesinden sonra, aynı örgütün bu sefer devleti ele geçirmeye çalışmak istemesi ve silahlı darbeye teşebbüs etmesinden yola çıkarak, günümüzde aynı oyunun, aynı aktörler ve farklı figüranlarla yine sahnelenmeye çalışılmak istenmesi üzerine bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız."