FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 27'si askeri personel toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; aktif görevde olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilen 3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş olmak üzerek 27 askeri personel ile 3'ü görevde 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 8, özel sektör çalışan 12 olmak üzere toplam 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 51 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 19 ilde çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.
Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Öcalan: CHP haklı, bu hukuk dışı