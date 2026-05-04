Fettah Tamince Şam'da Ahmet Şara'yla görüştü

Suriye HTŞ yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda Rixos oteller zincirinin sahibi Fettah Tamince ile bir araya geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre görüşmede, Suriye’de yatırım fırsatları, özellikle turizm ve otelcilik sektöründe işbirliği olanakları ele alındı. Ayrıca, Tamince’nın ileri düzey deneyimlerinden faydalanabilecek projeler üzerinde de değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, Suriye’deki mevcut yatırım projelerinin durumu, iş ortamının genişletilmesine yönelik planlar ve turizm, enerji, gayrimenkul geliştirme ile altyapı rehabilitasyonu alanlarında yatırım teşviklerinin artırılması konuları tartışıldı.

Haberde Tamince için "Stratejik vizyonu, Türkiye’yi uluslararası bir turizm ve yaşam tarzı destinasyonu hâline getirdi. Kurduğu Rixos otelleri dünya çapında tanınan bir marka haline gelirken, projelerinde misafirperverlik, kültür, eğlence ve sürdürülebilir şehirleşme alanlarına odaklanıyor" ifadeleri kullanıldı.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

İş insanı Fettah Tamince, 17-25 Aralık sürecinden sonra terör örgütü FETÖ'nün yayın organı, kapatılan Zaman gazetesinin yüzde 10 ortağı olmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Tamince, Antalya’daki Rixos Otel’de 2011 yılında zorunlu staj yaptığı sırada otelin boş havuzunda ölü bulunan ve yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili okların gösterdiği isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Baba Murat Oğraş, Tamince’nin olayı kapatması karşılığında kendisine para teklif ettiğini söylemişti.

Baba Oğraş, “Oğlumun cenazesinden iki gün sonra evimize gelen kişiler alenen bize basında otelin isminin kullanılmaması için 2011’de 1 milyon lira para teklif etti. Ben evimden kovdum ve dosyanın savcısına bunları anlattım. Bu kişilerle ilgili de takipsizlik kararı verildi" demişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince’nin de bulunduğu bazı kişiler hakkında “nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma” suçlarından başlatılan soruşturma, 2018 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla takipsizlikle sonuçlanmıştı.

İtiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırmış, ancak aynı mahkeme yine itiraz üzerine kendi kararını da kaldırmıştı. Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine son noktayı koyan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Tamince hakkındaki takipsizlik kararını kaldırmıştı.

Tamince’in adı en son ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerinde de geçiyordu. Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Tamince, Epstein ile herhangi bir tanışıklığı ya da doğrudan teması olmadığını savundu. Tamince, Epstein’i o dönemde tanımadığını, kendisiyle hiç konuşmadığını ve yıllar sonra yayımlanan belgesel üzerinden öğrendiğini söyledi. Yazışmaların, Dubai merkezli iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem’ın referansı nedeniyle sorgulanmadığını savunan Tamince, “O gün Epstein veya başka bir isim bizim için bir anlam ifade etmiyordu” dedi.

CHP BROŞÜRÜNDEN: FETTAH TAMİNCE'Yİ KİM KORUYOR?

CHP, 2019’da Rixos Otel’in sahibi Tamince ile alakalı, ‘Fettah Tamince’yi kim koruyor?’ başlıklı bir broşür yayımlamıştı. Broşürde Tamince’ye dair şu ifadeler yer almıştı:

“FETÖ’nün mali, eğitim, medya ve sivil toplum ayağında at koşturup 17-25 Aralık’tan sonra Zaman Gazetesi’nin yüzde 10’unu satın aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre 150 milyon lira civarında ‘Himmet parası’ topladı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra Pensilvanya’ya giderek, Fettullah Gülen’le görüşen, 'Pişman mısınız? Etkin pişmanlıktan yararlanacak mısınız?' diye soranlara, 'Hayır! Pişman değilim, pişmanlıktan niye yararlanayım? Arkamda kapı gibi Erdoğan var' dedi. Fettah Tamince’ye kimse yaklaşamıyor. Üzerinde gölge dahi olmayan Fettah Tamince el üstünde tutuluyor.”