Fikri Toros Cumhuriyet'e konuştu: ‘Kıbrıs için ilerleme yok siyasi gösteriş var’

Yayınlanma: 20.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2025 - 04:00

Görüşmeleri yerinde izleyen KKTC’nin sosyal demokrat ana muhalefeti Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros, Cumhuriyet’e görüşmenin çıktılarını değerlendirdi. Görüşmelerin kurgusunun “müzakere sürecinde sekiz yıldan bu yana süren çıkmazın aşılması ve çözüm müzakerelerinin takvimli, sonuç odaklı bir metodolojiyle” devam edilmesi yönünde olması gerektiğini belirten Toros, bunun yerine toplantıların Kıbrıslı liderlerin kendi toplumlarına yönelik ihtiyaç duyduğu “siyasi gösteriş” şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Toros, “Çözüm sürecine ilişkin bir ilerleme niyeti olsaydı, toplantı programı yaklaşık beş saat ile sınırlı tutulmazdı. 5+1 toplantısında Kıbrıs sorununun özüne ilişkin kayda değer bir istişare yapılmaması şaşırtıcı değildir” dedi.

Toros, görüşmelerden çıkan sonucun; liderler arası diyaloğun devamının sağlanması, çoğunun üzerinde zaten çalışılmış olan birtakım Güven Artırıcı Önlemlerin (GAÖ) hayata geçirilmesi ve bir sonraki toplantının hazırlıklarını yapmak üzere kişisel temsilci atanması kararı ile sınırlı kaldığını aktardı. CTP olarak GAÖ’lerin öncüsü ve koşulsuz destekçisi olduklarını vurguladı. Toros, “Kapsamlı çözüm süreci çerçevesinde ele alınacak ve uygulanabilecek GAÖ’lere desteğimiz bakidir. Cenevre’de birtakım GAÖ’ye ilişkin mutabakat sağlanmış olması elbette sevindiricidir. Liderlerin asgari sorumluluğu olan çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı ve aciliyet duygusu içerisinde tamamlanmasına yönelik herhangi bir adımın atılmamış olması ise özellikle Kıbrıslı Türkler için kaygı vericidir. Kıbrıslı liderler, bu ‘diyalog’ süreciyle oluşturdukları ‘diplomatik vitrin’ içerisinde ‘ilerleme’ mesajı vererek itibarlarını toparlamaya teşebbüs etmişlerdir” diye konuştu.

TEMSİLİYET TEPKİSİ

Kıbrıslı Türklerin kapsamlı çözüme, uluslararası toplumla ve hukukla bütünleşmeye ilişkin güçlü iradesinin olduğunu kaydeden Toros, “Ortak yurdumuz olan Kıbrıs’ımızda, siyasi eşitlik temelinde dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oyla ilgili tüm kararlarda etkili katılımın gösterilmesi daha fazla bekletilemez, anayasal bir haktır. Kıbrıs’ın uluslararası arenada sadece Rumlar tarafından temsil edilmesi adaletsiz ve kabul edilemezdir. Bu gerçekten hareketle temmuz sonunda gerçekleşecek olan bir sonraki toplantının, resmi müzakerelerin devamını ve bir siyasi uzlaşıyla sonuçlanmasını güvence altına alacak şekilde kurgulanması gerekmektedir. Bu sonuca ulaşabilmek için, toplantının ön hazırlıkları aşamasında CTP’nin metodolojiye ilişkin ortaya koyduğu dört maddelik önerinin kişisel temsilci tarafından değerlendirilmesini temenni ederim. Bunun için atanacak olan kişisel temsilci ile şüphesiz yoğun bir tempoda çalışacağız” ifadelerini kullandı.