Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansour'dan tepki: Yanlış inanca mı, yanlış ten rengine mi, yanlış uyruğa mı sahibiz?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 23:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 23:30

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, ABD’nin New York kentindeki BM Genel Kurulu’nda Gazze için düzenlenen acil toplantıda konuştu. Mansour, İsrail saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinlinin geri dönecek bir evi olmadığını belirterek, “Binlerce insanın bu salonda temsil edilen hükümetin kararıyla kucaklaşacak bir ailesi kalmadı” dedi.

İsrail’in eğer yeterince Hamas’ı suçlarsa, dünyanın geri kalanının öldürülen ailelere ses çıkarmayacağına inandığını ifade eden Mansour, “Neden bazıları İsrailliler için bu kadar çok acı çekerken, biz Filistinliler için bu kadar az acı hissediyorsunuz? Sorun nedir? Yanlış inanca mı sahibiz, yanlış ten rengine mi, yanlış uyruğa mı sahibiz? Neden cinayetlere son vermenin acil olduğunu kabul etmiyorsunuz? Hiçbir şey savaş suçlarını haklı gösteremez” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler bombardıman altındayken şu an bu toplantının yapıldığını hatırlatan Mansour, “Aileler katledilirken, hastaneler hizmet veremezken, mahalleler yok edilirken, insanlar güvenli bir yer bulamadan bir yerden bir yere kaçarken konuştuğunuzu unutmayın” dedi.

Genel Kurul’da konuşacaklara bu gerçekler ışığında kelimelerini dikkatli seçmelerini ve buna göre hareket etmesini rica eden Mansour, "Daha büyük insan kaynaklı bir felakete veya bölgesel yayılmaya karşı harekete geçen herkese, ki bunlar değerli hedeflerdir, bombaları durdurun yoksa her ikisi de olur diyoruz. Bombaları durdurun ve hayat kurtarın” dedi.