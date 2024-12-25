Filistin için yürüyecek MÜSİAD’ın limanından aynı anda İsrail ile ticaret yapılacak

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Türkiye Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyet, Ensar Vakfı, Sadakataşı Derneği gibi gerici faaliyetleriyle dikkat çeken kuruluşlardan oluşan Milli İrade Platformu 1 Ocak’ta “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganıyla Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşü yapacağını duyurdu. Ancak, Gazze için yapıldığı öne sürülen yürüyüşün olduğu tarihte, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi İÇDAŞ’ın sahibi olan Aslan ailesine ait Ambarlı Mardaş Limanı’nda İsrailli ZIM Lines şirketinin rotasına hizmet veren bir gemiye yükleme yapılacak.

ZIM Lines’ın sefer ortağı Arkas Line şirketine ait Türk bandıralı Corelli (QRR) isimli gemi 1 Ocak tarihinde gece 01.00’da Avcılar’daki Mardaş Limanı’na ulaşacak. Gemi aynı gün öğlen 12.00’ye kadar limanda işlemlerine devam edecek. 8.30’da başlayacak Gazze’ye destek amaçlı yapıldığı öne sürülen yürüyüş devam ederken Ambarlı Mardaş Limanı’nda gemiye yükleme yapılacak. Söz konusu geminin yanı sıra 1 Ocak tarihinden sonraki üç ayda Ambarlı Mardaş limanına ZIM Lines rotalarına hizmet veren, 30’u ZIM Lines’a ait, 28’i partner şirketlere ait toplam 58 gemi gelecek. Bu gemilerden 25’i direkt olarak İsrail limanlarına da gidecek. Yurttaşlar birçok ZIM konteynerinin depolandığı ve taşımasının yapıldığı gerekçesiyle geçen aylarda Ambarlı Mardaş Limanı’nda eylem de yaptı.

YÜKLEMEYİ REDDETTİLER

İsrail’e silah sevkiyatı yaptığı da bilinen ZIM Lines’a karşı dünyanın dört bir yanındaki liman işçileri yükleme yapmayı reddederek tepki gösteriyor. Bu kapsamda yapılan eylemlerin dışında Malezya da limanlarını şirketin gemilerine kapadı. Türkiye’de yurttaşlar İsrail’e giden gemilerin yanı sıra Bakû-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’yla Türkiye üzerinden İsrail’e giden petrol sevikiyatını protesto ediyor.