Fındık alım fiyatlarını tanımayacaklarını belirten CHP'li Adıgüzel'den Bakan Yumaklı'ya sert sözler: Bakanlığı oligarklar işgal etti, çetenin başı da bakandır

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için 195 lira olarak belirledi. Belirlenen fiyata CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den "Tarım Bakanlığı üreticinin değil tüccarın yanındadır" tepkisi geldi. Bu fiyatı tanımadıklarını belirten Adıgüzel öfkeli olduklarını vurgulayarak, "Dolar üzerinden hesap yapmayın dolar gerçek değerinde değil. Altın üzerinden hesap yaptığınızda geçen yılın 130 TL'sinin karşılığı bugün 235 TL'dir. Bu fiyat geçen yılki fiyattan dahi 40 TL daha aşağıdadır" dedi.

Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım müdürlükleri 400 bin ton rekolte var diyor. Ferrero'nun adamları Karadeniz İhracatçılar Birliği 600 bin ton diyor. Bu operasyon çocukları bu manipülasyonu yaparken Tarım Bakanlığı neden bu işe müdahale etmiyor, soruşturma açmıyor? Çünkü o da işin içinde. Tarım Bakanlığı'nı oligarklar işgal etmiştir. Bu çetenin başı da Tarım Bakanı'dır."

"TANIMIYORUZ"

Bu yıl 300 bin tondan fazla fındık olmayacağını söyleyen Adıgüzel bunun her yıl üretilen fındığın yarısından daha az olduğunu ifade etti. Fındığın piyasada kendiliğinden 400-500 TL'leri bulacağına dikkat çeken Adıgüzel, "Hal böyleyken 200 TL fiyat açıklamak, fiyatı aşağı çekmek, tüccarla bir olmak, Ferrero ile bir olmaktır. Bu yıl fındığın fiyatını üretici belirleyecek. TMO'yu da fiyatını da tanımıyoruz. 300 TL'den kapıyı açıyoruz alırsanız... Alırsan 300 Bismillah. Almazsan 500 hadi yallah!" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel konuya ilişkin şu dörtlüğü paylaştı:

"Fındık dalda tekleme

AKP bizi kekleme

Millet yüzün çevirdi

Döner diye bekleme"