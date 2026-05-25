Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu: 'Kayyumla ilişkilerimizi dondurduk, senden arındık Kılıçdaroğlu'

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen Çervatoğlu, ilçede partisine mensup ilçe yöneticileri ve belediye meclisi üyeleriyle düzenledikleri toplantının ardından açıklama yaptı.

Çervatoğlu, partinin 38'inci kurultayına yönelik 'Mutlak butlan' kararı ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak tepki gösterdi.

"SARAYIN APARATI KAYYUM"

"Bizim yoldaşımız ve liderimiz Özgür Özel'dir, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur; sarayın atadığı kayyum değildir" ifadesini kullanan Çervatoğlu, "sarayın aparatı olarak duran kayyumdan gelecek hiçbir karara uymayacaklarını ve tanımayacaklarını" bildirdi.

"O BETONA KİM GÖMÜLÜYOR GÖRECEKSİN"

Fındıklı Belediye Başkanı ve 8 belediye meclisi üyesi olarak "kayyum yönetimiyle bütün ilişkileri dondurduklarını" söyleyen Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu arınmak istiyordu. Kimden arınacaksın? Gürkan Alpay'dan mı? Elçin Kasapoğlu'ndan mı? Resul Ekrem Şahan'dan mı? Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan mı? Hodri meydan Kılıçdaroğlu, biz seni tanımadığımızı ilan ediyoruz. Sen arın bizden. Biz senden arındık. Sen, betona gömeceğini düşünüyorsun Ekrem İmamoğlu'nu ve bizim arkadaşlarımızı, ha? Hodri meydan; harcı biz yapacağız, o betona kim gömülüyor göreceksin Sayın Kılıçdaroğlu."

"ASLA SENİ TANIMIYORUZ KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu'nun dün söylediği hiçbir şeyin doğru olmadığını ifade eden Çervatoğlu, "Gün gelecek hesabı vereceksin. Tarih önünde gerçek demokrasiyi savunanlar, gerçek CHP'liler o ocağa yine gelecek, sen utancınla kalacaksın. Asla ve asla seni tanımıyoruz" diye konuştu.