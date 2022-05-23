Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görüntülendi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:47

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Arif Erdem yıllar sonra ABD'nin New York şehrinde ortaya çıktı. AKP'ye yakın 24 TV'nin haberine göre bir restoranda yemek yediği görünen Erdem, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

Türkiye, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in ABD'den iadesini talep etmiş ancak "Erdem'in yerinin bilinmediği" gerekçesiyle iade talebi yerine getirilmemişti.

Arif Erdem, yakalama kararının ardından ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıkmıştı.

Firari Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.